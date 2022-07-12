Уругваєць під керівництвом Юргена Клоппа готується до нового сезону. На одному з тренувань форвард відпрацьовував удари по воротах. Виходило настільки незграбно, що відео відразу стало вірусним в інтернеті.

Холанд vs Нуньєс: хто більше спустошить гаманці Манчестер Сіті та Ліверпуля

Заради справедливості зазначимо, що Нуньєс після заняття поскаржився на дискомфорт у нозі. Проте травми, схоже, вдалося уникнути, адже 23-річний футболіст таки потрапив до заявки мерсисайдців на сьогоднішній товариський матч проти Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, місяць тому Нуньєс перейшов у Ліверпуль із Бенфіки. Сума трансферу становить 75 мільйонів євро, однак з урахуванням різноманітних бонусів вона може досягнути 100 млн.