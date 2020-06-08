"Ну верни назад этого "стрелка", чтобы я такое в последний раз видел": как Луческу бушевал из-за экс-форварда Шахтера

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил курьезную историю о боливийском нападающем Марсело Морено.

"Помню, однин раз победили со счетом 5:0. Морено забил пятый гол, а потом он стрелу пускает. Позже на теории Луческу говорит: "Подожди, верни назад, покажи мне этого стрелка. Чтобы последний раз я видел это после пятого гола. Забей решающий гол, а потом стреляй", – сказал Шевчук в эфире Великого футбола.

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Очевидно, речь идет о матче 5-го тура чемпионата Украины, который состоялся 7 августа 2010 года на Донбасс Арене. Шахтер разгромил Севастополь, а Морено действительно забил именно пятый гол "горняков".

Напомним, боливийский форвард перешел в Шахтер летом 2009-го, а покинул донецкий клуб зимой 2012 года. За этот период Морено дважды побывал в аренде – в Уигане и Вердере. В общем Марсело провел за "горняков" 45 матчей, в которых забил 10 голов и отдал один асисит.

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