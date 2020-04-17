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Шевченко, Месси и Роналду – Шевчук составил символическую сборную мечты

14:17 57 Читати українською
Шевченко, Месси и Роналду – Шевчук составил символическую сборную мечты
Вячеслав Шевчук / Фото из открытых источников

Легендарный защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук собрал "одиннадцатку" лучших игроков всех времен.

Первым номером своей команды бывший игрок донецкого Шахтера выбрал итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. Линию защиты составили два итальянца – Франко Барези и Паоло Мальдини и два бразильца – Кафу и Роберто Карлос.

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Полузащиту Шевчук насытил двумя лучшими игроками мира – Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также испанцами Андресом Иньестой и Хави Эрнандесом. А в нападении пару Габриэлю Батистуте составил наш Андрей Шевченко.

К слову, Шевчук провел в составе национальной сборной Украины 56 матчей.

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