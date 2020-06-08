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"Ану поверни назад цього "стрільця", щоб я таке востаннє бачив": як Луческу лютував через екс-форварда Шахтаря

15:57 534 Читать на русском
"Ану поверни назад цього "стрільця", щоб я таке востаннє бачив": як Луческу лютував через екс-форварда Шахтаря
Марсело Морено / Getty images

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук пригадав курйозну історію про болівійського нападника Марсело Морено.

"Пам'ятаю, одного разу перемогли з рахунком 5:0. Морено забив п'ятий гол, а потім він стрілу пускає. Згодом на теорії Луческу каже: "Почекай, поверни назад, покажи мені цього стрільця. Щоб останній раз я бачив це після п'ятого гола. Забий вирішальний гол, а потім стріляй", – сказав Шевчук в ефірі Великого футболу.

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Очевидно, йдеться про матч 5-го туру чемпіонату України, який відбувся 7 серпня 2010 року на Донбас Арені. Шахтар розтрощив Севастополь, а Морено справді забив саме п'ятий гол "гірників".

Нагадаємо, болівійський форвард перейшов у Шахтар влітку 2009-го, а покинув донецький клуб взимку 2012 року. За цей період Морено двічі побував у орендах – у Вігані та Вердері. Загалом Марсело провів за "гірників" 45 матчів, у яких забив 10 голів та віддав один асисит.

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Шахтар Шахтар Відеоновини В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук футбольні курйози Мірча Луческу Мірча Луческу Марсело Морено Марсело Морено
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