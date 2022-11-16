Бывший полузащитник "сине-желтых" Евгений Левченко прокомментировал заявление Сергея Палкина, который сказал, что клуб рассчитывает заработать на Мудрике около 100 миллионов евро.

На выражение генерального директора "горняков" с недовольством отреагировал сам Михаил, мол, за игрока из УПЛ никто такой суммы платить не будет.

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Евгений Левченко видит в огромном ценнике проблему, о чем дал понять постом в Twitter . "Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей Шахтера. Ну, серьезно, какие 100 млн?!", – написал экс-футболист.

По последней информации, одним из главных претендентов на Михаила называют Арсенал. Ранее Шахтер был готов рассматривать предложения от 60 миллионов евро.

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