"Да, я прочитал это интервью. Узнав свою цену, я был не то, что удивлен, я был шокирован. У меня долгосрочный контракт с Шахтером, я отдаю все свои силы, энергию, чтобы команда достигала максимальных результатов.

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Я очень надеялся, что своей игрой принесу большую пользу Шахтеру и заинтересуются мной клубы из европейских топ-чемпионатов. Общался со своим агентом и знаю, что летом по мне было несколько предложений из клубов европейских топ-чемпионатов, но Шахтер решил меня не отпускать. Принял это абсолютно нормально, потому что полностью доверяю руководству.

Понимаете, я со всем уважением отношусь к УПЛ, но у каждого футболиста есть мечта играть в топ-клубе и в топ-лиге – я не исключение. Но я на 100% уверен, что с чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатольевич говорит, что придет время. Возможно, и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую ​​сумму это время придет не скоро, а может и никогда.

Прочитав интервью генерального директора, не скрою, был очень расстроен. Сумма в 100 миллионов ставит шлагбаум для моего перехода в топ-чемпионат, о котором я так мечтал. Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена – это точно. Но я профессионал, игрок Шахтера, у нас осталось несколько сложных игр в чемпионате, в которых мы обязаны побеждать. Буду прилагать для этого максимум усилий", – цитирует Мудрика SportArena .

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