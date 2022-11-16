Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин верит, что клуб сможет серьезно заработать за трансфер своей звезды. Отдавать Мудрика за небольшую сумму в Шахтере не собираются.

"К Мудрику есть постоянный интерес. Каждую неделю появляется какой-то клуб. Они не приходят и не говорят: "ОК, возьмите 50 миллионов, и дайте мне Мудрика". Они понимают стоящую за ним историю и осознают, что это достаточно. дорогой игрок. Они начинают чувствовать наш клуб, какая у нас стратегия, как работает Шахтер.

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В любом случае, время придет. Безусловно, найдется большой клуб и даст нам 100 миллионов евро.

Мудрик – это развивающийся талант. То, что он демонстрирует сегодня, это всего 60% того, что он может сделать в будущем. И когда вы это умножите, то поймете, что он стоит гораздо больше. Поэтому я верю, что в будущем Мудрик может стоить около 100 миллионов евро.

Позволить себе его трансфер могут 5-6 клубов в мире. Но иногда даже некоторые клубы АПЛ могут вас удивить, а не только привычные всем 6 топ-клубов", – цитирует Палкина The Athletic.

Соглашение Михаила Мудрика с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. Украинцем интересуется ряд именитых клубов Европы – Арсенал, Байер, Манчестер Юнайтед и другие.

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