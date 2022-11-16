Колишній півзахисник "синьо-жовтих" Євген Левченко прокоментував заяву Сергія Палкіна, який сказав, що клуб розраховує заробити на Мудрику близько 100 мільйонів євро.

На висловлювання генерального директора "гірників" із невдоволенням відреагував сам Михайло, мовляв, за гравця з УПЛ ніхто такої суми платити не буде.

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Євген Левченко вбачає у величезному ціннику проблему, про що дав зрозуміти дописом у Twitter. "Дуже болісно, якщо талант Мудрика буде похований у неадекватному апетиті керівників Шахтаря. Ну серйозно, які 100 млн?!", – написав ексфутболіст.

За останньою інформацією, одним із головних претендентів на Михайла називають Арсенал. Раніше Шахтар був готовий розглядати пропозиції від 60 мільйонів євро.

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