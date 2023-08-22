Исполняющий обязанности главного тренера СК Днепр-1 Валерий Городов пытается сосредоточиться исключительно на футболе перед первым матчем против Спартака Трнавы в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций.

– Каково сейчас психологическое состояние в команде после поражения от Оболони и отставки главного тренера? Кто теперь возглавит команду?

– У нас вполне нормальная атмосфера. Что касается нового главного тренера, то все эти вопросы к руководству клуба. Для нас на этот момент важна только завтрашняя игра. Теперь и здесь.

– Изменится ли философия игры команды, ее тактика в завтрашнем матче?

– Мы работаем над этим.

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– Что можете сказать о своем сопернике?

– Мы знаем, что Спартак – это амбициозный клуб. Там есть опытные и квалифицированные футболисты, определяющие игру команды. С другой стороны, мы тоже будем стремиться к победе. Полагаю, что завтра будет интересная игра.

– Как вы лично восприняли отставку Александра Кучера?

– Это футбол. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

– Что для вас выступления в европейских турнирах?

– Это для нас опыт игры в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, и надеюсь, что будем играть в группе Лиги конференций, – цитирует Городовая пресс-служба СК Днепр-1.

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