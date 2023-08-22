Испанский специалист Гонсало Гарсия, которым, по информации СМИ, предметно интересуется СК Днепр-1, мог летом возглавить Зарю, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 39-летний наставник фигурировал в шорт-листе Евгения Геллера вместе с Ненадом Лалатовичем, Гораном Сабличем и рядом других тренеров. Одной из главных причин неназначения Гарсии в Зарю назывался вопрос гарантий безопасности (хотя он в свое время выступал в чемпионате Израиля, где должен был привыкнуть к условиям постоянных воздушных угроз).

Отмечается, что Гарсия не является единоличным фаворитом для руководства СК Днепр-1. В клубе рассматривают также несколько других вариантов. Решение о назначении должно быть принято до первого матча квалификации Лиги конференций против Спартака Трнавы.

Напомним, СК Днепр-1 остался без тренера после матча 4-го тура чемпионата Украины против Оболони – безвольное поражение от новичка УПЛ (1:2) заставило Александра Кучера подать в отставку.

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