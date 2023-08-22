"Новий тренер? Усі питання до керівництва": керманич СК Дніпро-1 – про відставку Кучера і суперника в битві за Європу
Виконувач обов’язків головного тренера СК Дніпро-1 Валерій Городов намагається зосередитись виключно на футболі перед першим матчем проти Спартака Трнави в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
– Який зараз психологічний стан в команді після поразки від Оболоні і відставки головного тренера? Хто тепер очолить команду?
– У нас цілком нормальна атмосфера. Щодо нового головного тренера, то усі ці питання до керівництва клубу. Для нас на цю мить важлива тільки завтрашня гра. Зараз і тут.
– Чи зміниться філософія гри команди, її тактика у завтрашньому матчі?
– Ми працюємо над цим.
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– Що можете сказати про свого суперника?
– Ми знаємо, що Спартак – це амбітний клуб. Там є досвідчені і кваліфіковані футболісти, які визначають гру команди. З іншого боку ми теж будемо прагнути перемоги. Вважаю, що завтра буде цікава гра.
– Як ви особисто сприйняли відставку Олександра Кучера?
– Це футбол. Виграє команда, а програє тренер.
– Що для вас виступи у європейських турнірах?
– Це для нас досвід гри у Лізі чемпіонів, в Лізі Європи, і сподіваюся, що будемо грати у групі Ліги конференцій, – цитує Городова прес-служба СК Дніпро-1.
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