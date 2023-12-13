"Президент клуба Иван Алексеевич Надеин спросил мое мнение, мы пообщались. Я понял, что Вересс рассчитывает на Шандрука, что Шандруку дают шанс. Сейчас я этот шанс пытаюсь использовать.

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Сейчас команда находится в непростом турнирном положении. Но я люблю футбол. Люблю Верес. И уже преодолев определенные строчки украинского футбола, детско-юношеского и взрослого – нужно браться за серьезные вызовы.

Я люблю футбол за страсть. И хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол. Хочу попросить сейчас о поддержке болельщиков. Потому что я понимаю, как тяжело было Сергею Лавриненко. Возможно, именно поддержки болельщиков не хватило для достижения результата. Мы хотим, чтобы болельщики видели огонь и страсть в глазах футболистов и хотим зажечь эту страсть у болельщиков.

Сейчас испытываю двоякие эмоции. Очень приятно, что мне доверяют первую команду. Это значит, что я качественно работал с командой U-19. Но также мне очень жаль прощаться с юношеской командой", – цитирует Шандрука клубная пресс-служба Вереса.

После завершения первой части соревнований клуб из Ровно занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. У подопечных Шандрука есть 12 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей