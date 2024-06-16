Ди Франческо покинул Фрозиноне, сообщает официальный сайт клуба. Команда в последнем туре проиграла Удинезе и вылетела из Серии А, после чего тренер выдал много эмоций и слез. В случае сохранения прописки, он мог автоматически продлить контракт еще на сезон.

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Эусебио пытался строить красивый футбол, что не осталось без внимания. Ди Франческо получил предложение от Венеции – новичок Серии А подготовил для него контракт на два года, информирует TMW.

Пиком тренерской карьеры Ди Франческо был период в Роме. Специалист вывел римлян в полуфинал Лиги чемпионов-2017/18, обыграв на пути Шахтер и Барселону. Рома остановилась в шаге от киевского финала из-за вылета от Ливерпуля.