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Бавария – фаворит в борьбе за звездочку Валенсии

21:34 29 Читати українською
Бавария – фаворит в борьбе за звездочку Валенсии
Ферран Торрес / AS

Переход вингера Валенсии Феррана Торреса в Бундеслигу все реальнее. Бавария и Боруссия не отводят от него глаз.

На Торреса охотятся Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Реал, Боруссия и Атлетико. Однако лучшее и самое мощное предложение поступило 20-летнему испанцу от Баварии, сообщил журналист Эктор Гомес.

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По информации источника, мюнхенцы предложили Феррану контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Бавария очень хочет его подписать, но молодой футболист обеспокоен, что в суперклубе не получит достаточно игрового времени.

Валенсия не планирует продавать свою звездочку, поэтому готова отбиваться от вкусных предложений и сама предлагает Торресу новый контракт с повышением зарплаты. Текущее соглашение действует до 2021-го, в нем прописана сумма отступных в размере 100 млн. Футболист пока в раздумьях, где продолжить карьеру.

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