"Новий Торрес", на якого полюють Барселона та Ліверпуль, вразив своїм тілом після карантину

Вінгер Валенсії Ферран Торрес відповідально поставився до тренувань, поки сезон зупинений через пандемію коронавірусу.

Торрес під час карантину посилено працював над своєю тілобудовою. 20-річний іспанець значно перевершував завдання тренера з фізичної підготовки, і це дало наочний результат, повідомляє AS.

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За інформацією видання, вінгер виконував спеціальний комплекс вправ ще від початку року, але на карантині займався більш інтенсивно. Як наслідок, Ферран додав до своєї ваги аж 4 кілограми м'язів. Зміни у його тілі помітні навіть візуально. На думку футболіста, це повинно допомогти йому у силовій боротьбі з кремезними захисниками.

До слова, Торрес здійснив справжній прорив у сезоні 2019/20, відзначившись 6 голами та 7 асистами в 35 матчах за Валенсію. На зірку "кажанів" уже полюють європейські гранди, серед яких Ліверпуль, Манчестер Сіті, Барселона, Реал, Баварія, МЮ та мадридський Атлетіко.

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