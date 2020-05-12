toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

"Новий Торрес", на якого полюють Барселона та Ліверпуль, вразив своїм тілом після карантину

22:33 630 Читать на русском
"Новий Торрес", на якого полюють Барселона та Ліверпуль, вразив своїм тілом після карантину
Ферран Торрес / фото: Валенсія

Вінгер Валенсії Ферран Торрес відповідально поставився до тренувань, поки сезон зупинений через пандемію коронавірусу.

Торрес під час карантину посилено працював над своєю тілобудовою. 20-річний іспанець значно перевершував завдання тренера з фізичної підготовки, і це дало наочний результат, повідомляє AS.

Баварія – фаворит у боротьбі за зірочку Валенсії

За інформацією видання, вінгер виконував спеціальний комплекс вправ ще від початку року, але на карантині займався більш інтенсивно. Як наслідок, Ферран додав до своєї ваги аж 4 кілограми м'язів. Зміни у його тілі помітні навіть візуально. На думку футболіста, це повинно допомогти йому у силовій боротьбі з кремезними захисниками.

До слова, Торрес здійснив справжній прорив у сезоні 2019/20, відзначившись 6 голами та 7 асистами в 35 матчах за Валенсію. На зірку "кажанів" уже полюють європейські гранди, серед яких Ліверпуль, Манчестер Сіті, Барселона, Реал, Баварія, МЮ та мадридський Атлетіко.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини
14:20
6380
Теги
коронавірус Валенсія Валенсія Іспанія Ферран Торрес Ферран Торрес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
34
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук