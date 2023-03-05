"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Реал потерпел очередной провал за 10 дней до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Зозуля забил дебютный гол за испанский клуб – украинец эффектно принес победу над дублем Реала на 90+4 минуте

Андрей Лунин в центральном матче 24-го тура Ла Лиги не попал даже в заявку "сливочных". Нет, дело не в отсутствии желания играть или необходимости отдохнуть перед Ливерпулем – украинский голкипер пропустил последнюю тренировку из-за гастроэнтерита. Вместо него место в рамке Реала занял Куртуа.

Поединок на Бенито Вильямарин против Бетиса обещал быть непростым. Так и получилось. В первом тайме Бетис мало что позволял у своих ворот, оставляя гранду довольно мусорные моменты вроде дальних ударов.

За данный период времени можно вспомнить буквально полтора опасных эпизода в исполнении "бланкос" – на 13-й минуте Бензема забил прямым ударом со штрафного, однако гол не засчитали из-за рикошета от Рюдигера. Мяч попал ему в руку и только тогда полетел в девятку. На 32-й же минуте Вальверде подхватил мяч за пределами штрафной и выстрелил метров с 26-ти. Над перекладиной!

Чтобы почувствовать настоящую футбольную атмосферу, не обязательно быть на стадионе. Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов с HLIBNY DAR. И незабываемый футбольный вечер гарантирован!

HLIBNY DAR – там, где твой дом!

Бетис мог забивать еще на 9-й минуте в результате лонгшота Переса. Айозе направил сферу прямо под перекладину, однако Куртуа парировал. К сожалению для хозяев, это был единственный момент "вердибланкос" до перерыва. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Старт второго тайма оказался гораздо интереснее. Бетис и Реал устроили эффектный размен моментами. Так, уже через несколько секунд после возобновления игры Руйбаль Гарсия выстрелил с правого края штрафной – удар оказался тяжелым, поэтому Куртуа просто отбил его. Всего через две минуты Мадрид ответил врыванием Винисиуса на левый край штрафной с пасом на Бензема. Карим завершал в касание, но Браво выручил андалусийцев!

На 53-й минуте Бетис упустил лучший шанс открыть счет – это Борха Иглесиас получил пас на левый угол вратарской. Осталось только переиграть Куртуа, однако Тибо плечом парировал его удар! "Сливочные" сразу же провели контрвыпад с врыванием Родриго в штрафную. Бразилец уложил на газон Песселью, но затем выполнил неудачный пас на Бензема. Еще через минуту с дистанции бахнул Вальверде – Браво достал сферу из-под перекладины.

Свою лучшую возможность выйти вперед подопечные Карло Анчелотти упустили на 61-й минуте. Вальверде протащил мяч через центр, обыгрался с Васкесом и прострелил на линию вратарской. Туда прибежал Родриго, который нанес мощный удар в касание – и не попал в ворота! Мяч пролетел над ними.

У Бетиса постепенно исчезла контригра. Давление Реала усилилось. Следующую серию моментов гости провели на 70-х минутах. Себальйос стрелял из пределов штрафной в правый нижний угол (немного неточно), Винисиус метров с 13-ти бахнул с лету (Браво спас), а Начо после подачи с углового пробивал головой в упор (и снова Браво выручил).

В последние 20 минут мадридцы продолжали оказывать давление, но в действительно опасный эпизод он так и не вылился. Луис Энрике в компенсированное время еще и мог наказать "бланкос" за расточительство, но его лонгшот прошел мимо левого угла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, в результате которой разрыв между Барсой и Реалом увеличился до девяти очков! Бетис же приблизился к зоне ЛЧ на расстояние трех зачетных баллов.

Барселона в меньшинстве удержала победу над Валенсией и оторвалась от Реала на 10 очков