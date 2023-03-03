16 января Кадис принимал Эльче в 17 туре первенства, дуэль завершилась со счетом 1:1. Однако хозяева считают, что визави забили гол из офсайда, который VAR не заметил.

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В официальном заявлении "Желтая субмарина" сообщила, что подает апелляцию в Спортивный административный суд, желает частичного переигрывания матча с 81 минуты, а также требует временной приостановки Ла Лиги, пока компетентные органы не рассмотрят их дело.

"Столкнувшись с бездействием Федерации футбола Испании, Кадис требует приостановить чемпионат, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением других компетентных органов, учитывая наше твердое убеждение в том, что принятие такой меры поможет предотвратить увеличение дальнейшего ущерба в отношении Кадиса", – говорится в прессе. -релизе.

Пока команда из одноименного города идет 16-ю в турнирной таблице Примеры (25 очков), Эльче застрял на последней строчке с 9 пунктами.

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