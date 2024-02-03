Еще один украинец пытается закрепиться в ведущей футбольной стране Европы.

Как стало известно Футбол 24, Сампдория подписала украинского форварда. Речь о 16-летнем Владиславе Яворском.

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Он пока будет играть за составы генуэзцев U-17 и U-18. В Украине Яворский выступал за юношеские команды Прикарпатья. Интерес к нападающему проявляли также Дженоа и Фиорентина. Вместо стать партнером Малиновского, украинский талант присоединился к принципиальному сопернику Руслана.

По манере игры Яворский напоминает Довбика, имеет рост 189 см. В системе Сампдории уже пребывает другой форвард украинского происхождения – Томас Светкин. Первую команду генуэзцев возглавляет легендарный Андреа Пирло.

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