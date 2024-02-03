Ще один українець спроюує закріпитися у провідній футбольній країні Європи.

Як стало відомо Футбол 24, Сампдорія підписала українського форварда. Мова про 16-річного Владислава Яворського.

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Він поки що гратиме за склади генуезців U-17 та U-18. В Україні Яворський виступав за юнацькі команди Прикарпаття. Інтерес до нападника проявляли також Дженоа і Фіорентина. Замість стати партнером Маліновського, український талант приєднався до принципового суперника Руслана.

За манерою гри Яворський нагадує Довбика, має зріст 189 см. В системі Сампдорії вже перебуває інший форвард українського походження – Томас Свєткін. Першу команду генуезців очолює легендарний Андреа Пірло.

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