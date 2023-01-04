Потолок зарплат в размере 6 миллионов евро будет в Милане сохранён. Но Рафаэл Леау сможет зарабатывать на миллион больше.

Новому владельцу Милана – американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners – понравилась практика потолка зарплат, введённая предыдущим руководством клуба. Как информирует Gazzetta dello Sport, компания RedBird намерена продолжать эту политику.

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Это значит, что если игрока не устраивает его зарплата, он будет продан. Так случилось с Джанлуиджи Доннаруммой, Хаканом Чалханоглу и Франком Кессье. Клуб не был готов платить каждому из них более 6 миллионов евро в год.

В то же время сообщается, что у каждого правила будут исключения. Чтобы суперзвёзды Милана не поглядывали в сторону других клубов, их зарплата может быть увеличена выше потолка. В частности Рафаэль Леау получил от Милана предложение продлить контракт с окладом в 7 миллионов евро в год.

Как информирует SportMediaset, Леау согласится на эти условия.

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