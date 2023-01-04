Стеля зарплат у розмірі 6 мільйонів євро буде в Мілані збережена. Але Рафаель Леау зможе заробляти на мільйон більше.

Новому власникові Мілана – американській інвестиційній компанії RedBird Capital Partners – сподобалася практика стелі зарплат, запроваджена попереднім керівництвом клубу. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, компанія RedBird має намір продовжувати цю політику.

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Це означає, що якщо гравця не влаштовує його зарплата, його буде продано. Так сталося з Джанлуїджі Доннаруммою, Хаканом Чалханоглу та Франком Кессьє. Клуб не був готовий платити кожному з них понад 6 мільйонів євро на рік.

Водночас повідомляється, що у кожного правила будуть винятки. Щоб суперзірки Мілана не поглядали у бік інших клубів, їхня зарплата може бути збільшена вище за стелю. Зокрема Рафаель Леау отримав від Мілана пропозицію продовжити контракт із окладом у 7 мільйонів євро на рік.

Як повідомляє SportMediaset, Леау погодиться на ці умови.

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