"Спасибо всем болельщикам за слова поддержки, которые мы получили как новые владельцы футбольного клуба Ньюкасл.

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Было много написано об инвестициях, которые мы сделали в клуб, и мы знаем, что вы хотите узнать от нас больше об этом важном этапе в истории вашего клуба. Прежде всего я хочу подчеркнуть, что мы невероятно гордимся тем, что являются владельцами такого клуба, как Ньюкасл.

Это ваш клуб. Он находится в самом сердце болельщиков уже более 125 лет. Сегодня владельцами абонементов есть те, кто идет по пути своих родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

Как новые владельцы мы будем прислушиваться к мнению болельщиков. Владение этим клубом – это не та ответственность, к которой мы отнеслись легкомысленно. Мы никогда не упускаем из виду то, что значит быть частью Ньюкасла.

Я также хотел дать вам понять, что можно ожидать от нас как от владельцев. Также вы можете узнать, каковы наши планы клуба на данном этапе.

Самое главное, вы можете ждать нашей амбициозности. Как и вы, мы хотим создать стабильно успешную команду. Мы здесь для того, чтобы достичь долгосрочного успеха для клуба. Прежде всего мы хотим поговорить с людьми в клубе и вне его, чтобы получить их мнению, прежде чем мы окончательно определим наши планы.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы оказываете этому клубу. Без таких болельщиков, как вы, нет футбольного клуба Ньюкасл, и мы никогда не будем воспринимать вашу поддержку как должное", – цитирует Ясира Аль-Румайяна Chronicle Live.

Аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл за около 350 млн евро. После 7-ми туров АПЛ команда располагается в зоне вылета.

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