Наставник Ньюкасла Стив Брюс в ближайшее время может остаться без работы, но с хорошим финансовым бонусом.

Стив Брюс в ближайшие несколько дней покинет кресло главного тренера Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

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Новое руководство досрочно расторгнет контракт с 60-летним специалистом и выплатит ему компенсацию в размере 9,5 млн евро. К следующему матчу "сорок" против Тоттенхэма команду будет готовить Грэм Джонс, который сейчас является помощником Брюса. СМИ называют разных кандидатов на пост тренера Ньюкасла, среди которых Антонио Конте, Люсьен Фавр и другие.

Напомним, на днях аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл и планирует радикальные изменения в клубе.

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