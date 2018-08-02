Новичок Ворсклы Карека дебютировал голом и ассистом в спарринге против Кремня

Бразильский форвард Николас Карека удачно сыграл в премьерном поединке за полтавскую Ворсклу. "Зелено-белые" одолели кременчугский Кремень в контрольном матче (2:1).

21-летний нападающий удачно начал полтавский этап в своей карьере, сообщает официальный сайт Ворсклы.

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На 28-й минуте матча с Кременем Карека сделал результативную передачу на Александра Кобахидзе, а в конце первого тайма забил и сам, обыграв голкипера и спокойно отправив мяч в пустые ворота. Во второй половине игры один мяч после ошибки обороны полтавчан отыграл Черний.

Отметим, что подопечные Василия Сачко провели спарринг двумя составами. Бразильские новички Ворсклы – Артур и уже упомянутый Карека – сыграли первый тайм.

Состав Ворсклы (1-й тайм): Ткаченко, Артур, Мартыненко, Гиоргадзе, Пердута, Кравченко, Шарпар, Кобахидзе, Кадимян, Кулач, Карека. Во втором тайме сыграли: Ризнік, Чижов, Мазур, Сапай, игрок на просмотре, Чеснаков, Скляр (Шаповал, 85), Мысык, Габелок, Ребенок, Коломоец.

Контрольные поединки

Ворскла – Кремень – 2:1

Голы: Кобахидзе, 28, Карека, 43 – Черний, 64

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