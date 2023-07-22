Футболисты черкасского ЛНЗ представили экипировку, в которой будут выступать в чемпионате Украины 2023/24.

ЛНЗ на своем сайте презентовал два комплекта формы на сезон 2023/24.

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Один вариант выполнен в белых тонах, другой – фиолетового цвета. Производителем формы стала компания Macron.

Напомним, ЛНЗ по итогам прошлого чемпионата получил право дебютировать в элитном дивизионе, одолев в переходных матчах Ингулец. В первом поединке исторического сезона черкащане 30 июня будут принимать Черноморец. Начало встречи в 13:00.

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