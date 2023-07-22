Футболісти черкаського ЛНЗ представили екіпірування, в якому виступатимуть у чемпіонаті України 2023/24.

ЛНЗ на своєму сайті презентував два комплекти форми на сезон 2023/24.

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Один варіант виконаний у білих тонах, інший – фіолетового кольору. Виробником форми стала компанія Macron.

Нагадаємо, ЛНЗ за підсумками минулого чемпіонату здобув право дебютувати в елітному дивізіоні, здолавши у перехідних матчах Інгулець. У першому поєдинку історичного сезону черкащани 30 червня прийматимуть Чорноморець. Початок зустрічі о 13:00.

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