Черкасский клуб объявил о начале сотрудничества с новым спортивным брендом.

ЛНЗ, выступавший в прошлом сезоне в экипировке Puma, теперь будет играть в форме от итальянского бренда Macron, сообщает офіційний сайт черкаського клубу.

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Команда уже получила новую форму и вскоре представит экипировку, в которой будет выступать в следующем сезоне.

Напомним, что ЛНЗ стартует в УПЛ матчем против Черноморца. Игра состоится в Черкассах 30 июля, начало в 13:00.

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