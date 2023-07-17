Новичок УПЛ сменил технического спонсора перед началом кампании 2023/24
17 июля 16:15 - Читати українською
Черкасский клуб объявил о начале сотрудничества с новым спортивным брендом.
ЛНЗ, выступавший в прошлом сезоне в экипировке Puma, теперь будет играть в форме от итальянского бренда Macron, сообщает офіційний сайт черкаського клубу.
Экс-игрок сборной Украины и Динамо официально перебрался к новичку УПЛ
Команда уже получила новую форму и вскоре представит экипировку, в которой будет выступать в следующем сезоне.
Напомним, что ЛНЗ стартует в УПЛ матчем против Черноморца. Игра состоится в Черкассах 30 июля, начало в 13:00.
Динамо разгромило Арис – Сидорчук решающий, снова гол Бенито, шедевр и 2 дубля на десерт, жизнь без Ярмоленко существует
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter