"Играть за Реал и победить на чемпионате мира": звездный новичок Кривбасса удивил амбициями
Полузащитник криворожан Егор Твердохлеб, который недавно перебрался в команду Юрия Вернидуба из Миная, рассказал о своих футбольных предпочтениях.
– Лучший игрок всех времен?
– Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к труду.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– Реал Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после Кривбасса.
– Тренер номер один в мире?
– Пеп Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– НСК Олимпийский. Играл там в матче против Кривбасса в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и, как следствие, красную карточку.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Андрей Понедельник.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".
– Лучшее восстановление после матча?
– Восстанавливающие напитки и баня.
– Топовый клуб независимой Украины?
– Динамо и Кривбасс.
– Ваша футбольная мечта?
– Победить на чемпионате мира.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также это мой первый тренер, которому я передаю большой привет, – цитирует Твердохлеба официальный сайт криворожан.
Напомним, Егор выступал за Минай с лета 2022 года и покинул закарпатцев в статусе свободного агента, подписав с командой Юрия Вернидуба контракт сроком на 4 года.
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