Полузащитник криворожан Егор Твердохлеб, который недавно перебрался в команду Юрия Вернидуба из Миная, рассказал о своих футбольных предпочтениях.

– Лучший игрок всех времен?

– Криштиану Роналду. Он мне импонирует своим отношением к труду.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– Реал Мадрид. С детства за них болею. Хотел бы там играть? Конечно, но после Кривбасса.

– Тренер номер один в мире?

– Пеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– НСК Олимпийский. Играл там в матче против Кривбасса в прошлом чемпионате (0:0), когда Иван Дибанго получил на мне второе предупреждение и, как следствие, красную карточку.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Андрей Понедельник.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Книга Юргена Клоппа "My Liverpool Romance".

– Лучшее восстановление после матча?

– Восстанавливающие напитки и баня.

– Топовый клуб независимой Украины?

– Динамо и Кривбасс.

– Ваша футбольная мечта?

– Победить на чемпионате мира.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб и Владимир Шаран. А также это мой первый тренер, которому я передаю большой привет, – цитирует Твердохлеба официальный сайт криворожан.

Напомним, Егор выступал за Минай с лета 2022 года и покинул закарпатцев в статусе свободного агента, подписав с командой Юрия Вернидуба контракт сроком на 4 года.

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