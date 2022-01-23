"Ходят слухи, что Тиллем интересовался Ювентус. Если он поедет в туринский клуб и скажет о Ворскле только положительные вещи – ззавтра из Ювентуса будут звонить четыре агента: "Посмотрите наших футболистов из молодежки, оттуда, оттуда". Это суперкейс для нас.

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У нас нет задачи заработать что-то где-то. Так, глобально. Мы хотели бы создать клуб в классическом понимании с пониманием по каждой позиции, перспектив и планов.

Возьмите любого футболиста: если проанализировать их карьеру, я так думаю, в 90% случаев только два клуба будут названы как одни из лучших в карьере. Или один, и чтобы найти этот один, ему придется сменить их 15 штук по очереди. Мы должны понимать эту историю и желательно, чтобы ее понимали агенты и футболисты. Потому что не всегда деньги принесут счастье", – сказал Лысак в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Оливье Тилль перешел в Ворсклу в конце декабря 2020 года. С полтавским клубом хавбек подписал соглашение на два года (в контракте есть пункт о продлении еще на один сезон). В текущем сезоне он провел в составе полтавчан 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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