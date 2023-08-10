Новачок УПЛ хоче підписати кривдника Ворскли з Діли – доведеться витримати серйозну конкуренцію
ЛНЗ вивчає можливість запрошення вінгера грузинської Діли Тьєррі Гейла.
Форвард грузинської Діли Тьєррі Гейл, що допоміг своїй команді пройти полтавську Ворсклу в кваціфікації Ліги конференцій, може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі.
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Як повідомляє авторитетний журналіст Ігор Бурбас, на перспективного футболіста претендує новачок УПЛ – черкаський ЛНЗ, який продовжує шукати підсилення на трансферному ринку.
За інформацією джерела, черкасцям доведеться витримати конкуренцію з боку топ-клубів Австрії, Греції та Польщі.
21-річний гравець збірної Барбадосу в поточному сезоні провів 23 матчі, забив 12 голів та віддав шість асистів. Контракт Гейла з Ділою розрахований до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 550 тисяч євро.
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