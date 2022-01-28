Уотфорд отдал за нападающего Бордо 3 млн евро, но он стал героем соцсетей по другой причине.

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Паспорт нигерийца говорит, что ему 24 года. Впрочем, фотографии и "надежность" африканской бюрократии заставляют сомневаться в этой цифре. Статистика Калу в текущем сезоне тоже не впечатляет – 12 матчей и всего один гол за Бордо.

Добавим, что новому тренеру Уотфорда Рою Ходжсону вообще 74 года, поэтому нигериец возле него может в любом случае чувствовать себя юношей.

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