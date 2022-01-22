"Драконы" имеют серьезные сомнения в возрасте конголезца, сообщает Correio da Manhã.

Робинью проиграл апелляцию по делу об изнасиловании – экс-звезда Реала должен 9 лет отсидеть в тюрьме, но есть нюанс

Дата рождения Мбемба по паспорту – 8 августа 1994 года. Впрочем, ФИФА неоднократно обращала внимание на сомнительность документов африканца. Есть 4 разные версии года рождения Шанселя – 1988, 1990, 1991 и 1994. Контракт защитника истекает летом, и Порту не планирует оставлять у себя игрока, которому на самом деле может быть 33 года вместо 27-ми.

Заметим, что Мбемба является основным игроком "драконов" в текущем сезоне. Он провел 24 матча, но без результативных действий.

Унікальний рекордсмен Прімери: перетнув Сахару в утробі матері, завдяки брехні став баском і грає 5 років без відпочинку