Уотфорд віддав за нападника Бордо 3 млн євро, але він став героєм соцмереж через іншу причину.

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Паспорт нігерійця свідчить, що йому 24 роки. Втім, фотографії і "надійність" африканської бюрократії змушують сумніватися у цій цифрі. Статистика Калу у поточному сезоні також не вражає – 12 матчів і всього один гол за Бордо.

Додамо, що новому тренеру Уотфорда Рою Ходжсону взагалі 74 роки, тому нігерієць біля нього може у будь-якому разі почуватися юнаком.

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