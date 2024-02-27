В минувшее трансферное окно Тоттенхэм "закрыл" сделку по приобретению Бергваля у Юргордена, но оставил его выступать за "синих полос" до конца сезона. В матче второго раунда Кубка Швеции с Юнайтед Нордик Бергваль забил в стиле Лионеля Месси: хавбек начал забег со своей половины поля, и, пройдя шестерых соперников, закатил мяч в пустые ворота.

Новичок Тоттенхэма отказал Барселоне в последний момент – источник раскрыл ключевую причину срыва трансфера

Юргорден выиграл этот матч со счётом 5:0, гол Бергваля на 11-й минуте оказался вторым по счёту.

Напомним, что Тоттенхэм выиграл конкуренцию за шведского таланта у Барселоны. Лукас прошёл медицинское обследование в столице Каталонии, но отказался подписывать контракт с "блаугранас". Это случилось сразу после того, как наставник Барсы Хави объявил о своём уходе из команды следующим летом.