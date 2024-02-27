Новичок Тоттенхэма забил гол в стиле Месси – зимой он отказал Барселоне из-за ухода Хави
Полузащитник Юргордена Лукас Бергваль соорудил шедевр в матче Кубка Швеции в составе Юргордена.
В минувшее трансферное окно Тоттенхэм "закрыл" сделку по приобретению Бергваля у Юргордена, но оставил его выступать за "синих полос" до конца сезона. В матче второго раунда Кубка Швеции с Юнайтед Нордик Бергваль забил в стиле Лионеля Месси: хавбек начал забег со своей половины поля, и, пройдя шестерых соперников, закатил мяч в пустые ворота.
Новичок Тоттенхэма отказал Барселоне в последний момент – источник раскрыл ключевую причину срыва трансфера
Юргорден выиграл этот матч со счётом 5:0, гол Бергваля на 11-й минуте оказался вторым по счёту.
Напомним, что Тоттенхэм выиграл конкуренцию за шведского таланта у Барселоны. Лукас прошёл медицинское обследование в столице Каталонии, но отказался подписывать контракт с "блаугранас". Это случилось сразу после того, как наставник Барсы Хави объявил о своём уходе из команды следующим летом.