Новачок Тоттенхема забив гол у стилі Мессі – взимку він відмовив Барселоні через відхід Хаві
Півзахисник Юргордена Лукас Бергваль спорудив шедевр у матчі Кубка Швеції в складі Юргордена.
Минулого трансферного вікна Тоттенхем "закрив" угоду з придбання Бергваля у Юргордена, але залишив його виступати за "синіх смуг" до кінця сезону. У матчі другого раунду Кубка Швеції з Юнайтед Нордік Бергваль забив у стилі Ліонеля Мессі: хавбек почав забіг зі своєї половини поля, і, пройшовши шістьох суперників, закотив м'яч у порожні ворота.
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Юргорден виграв цей матч із рахунком 5:0, гол Бергваля на 11-й хвилині виявився другим за рахунком.
Нагадаємо, що Тоттенхем виграв конкуренцію за шведського таланта в Барселони. Лукас пройшов медичне обстеження в столиці Каталонії, але відмовився підписувати контракт із "блаугранас". Це сталося відразу після того, як наставник Барси Хаві оголосив про свій відхід із команди наступного літа.