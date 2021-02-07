"Я очень впечатлен тем, как хорошо меня встретили ребята на первой тренировке. Чувствую так, будто нахожусь здесь уже несколько лет. Почувствовал уровень команды и, уверен, что все сложится здесь хорошо.

СК Днепр-1 объявил о подписании форварда загребского Динамо

Тренера я хорошо знаю. Мы работали вместе несколько лет в Динамо Загреб. Возможно, если бы не он, все бы сложилось иначе. Конечно, я интересовался текущим положением дел в клубе, уровнем команды, видел некоторый анализ, который мне прислал тренер. Вижу, что команда имеет хороший фундамент, и здесь есть все условия для прогресса.

Собираюсь прогрессировать и приобрести игровой тонус, ведь в последнее время имел мало игровой практики из-за очень большой конкуренции в основном составе загребского Динамо. Надеюсь, что трудом и усилиями смогу помочь команде в непростое время.

Увиденное позволяет говорить, что есть все предпосылки для возвращения ситуации к лучшему. Хочу прогрессировать вместе с командой и лично и достичь цели в Кубке Украины. Могу закрыть большинство позиций в атакующем звене, имею выносливость. Быстрыми движениями с мячом, мнением и голами могу помочь команде", – поделился Чуже в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, хорватский форвард перешел в команду Йовичевич на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

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