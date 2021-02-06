Хорватский нападающий загребского Динамо Марио Чуже стал игроком СК Днепр-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Кльоц официально стал игроком Сабаха

21-летний бомбардир перешел в команду Йовичевича на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Игрок уже присоединился к СК Днепр-1 на сборах в Турции и успел провести первую тренировку.

Чуже – воспитанник Динамо Загреб, где и начал профессиональную карьеру в 2017 году. Дебютировал за главную команду под руководством именно Йовичевича. Успел поиграть в аренде в Истре и загребской Локомотиве. Выступал за юношеские сборные Хорватии всех возрастов, а также провел 8 матчей за молодежную сборную страны. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро, контракт с хорватским клубом рассчитан до начала 2025 года.

Динамо і Шахтар стартують у ще одному єврокубку: слабкі позиції, надія на диво, або Чи врятує "Новий Вілліан"