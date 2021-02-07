"Я дуже вражений тим, як добре мене зустріли хлопці на першому тренуванні. Почуваюсь так, ніби перебуваю тут вже декілька років. Відчув рівень команди і, упевнений, що все складеться тут добре.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання форварда загребського Динамо

Тренера я добре знаю. Ми працювали разом декілька років у Динамо Загреб. Можливо, якби не він, все б склалося інакше. Звичайно, я цікавився поточним станом справ у клубі, рівнем команди, бачив деякий аналіз, який мені надіслав тренер. Бачу, що команда має хороший фундамент, і тут є всі умови для прогресу.

Маю на меті прогресувати та набути ігрового тонусу, адже останнім часом мав мало ігрової практики через дуже велику конкуренцію в основному складі загребського Динамо. Сподіваюсь, що працею та зусиллями зможу допомогти команді у непростий час.

Побачене дозволяє казати, що є всі передумови для повернення ситуації на краще. Хочу прогресувати разом з командою та особисто і досягти мети у Кубку України. Можу закрити більшість позицій в атакуючій ланці, маю витривалість. Швидкими рухами з м’ячем, думкою та голами можу допомогти команді", – поділився Чуже у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, хорватський форвард перейшов у команду Ігора Йовічевіча на правах оренди до кінця сезону з правом викупу.

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