"Мое мировоззрение месяц назад было полностью оторвано от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я, и я все еще здесь... Сегодня я здесь, потому что, сам того не осознавая, у меня есть друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам...

СК Днепр-1 расторг контракт со скандальным легионером

Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои ближайшие друзья, которые являются частью этого, и, наконец, также СК Днепр-1 и его страсть дать мне время, необходимое для того, чтобы снова найти правильный маршрут", – поделился Матаррита в своем Instagram.

Добавим, что костариканец сыграл 22 минуты за СК Днепр-1 после своего перехода. Последним его клубом был Цинциннати из МЛС.

Мудрика обижают в Челси, сенсационная замена Ротаню, которого постоянно выгоняют, Ребров и Лига чемпионов