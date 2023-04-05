Ротаню нашли сенсационную и, главное, бесплатную замену в сборной Украины, и это не Ребров. Сергей Станиславович, в свою очередь, получил несколько предложений от клубов, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов и его потенциальный приход в национальную команду пока под вопросом. Мудрика обижают в Челси, а Миколенко удивил статистикой в АПЛ. Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью: Мудрику дали мизер, неудобное изменение нового тренера, у Клоппа все ужасно