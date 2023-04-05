Полузащитник СК Днепр-1 Билл больше не будет выступать в команде Александра Кучера. 23-летний левый вингер покинул днепрян на правах свободного агента и продолжит карьеру в бразильском Сампайо Корреа, сообщает пресс-служба клуба. Об условиях и сроках соглашения с новой командой не сообщается.

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Напомним, Билл перешел в СК Днепр-1 в феврале 2021-го из Фламенго и подписал с украинцами контракт до 31 декабря 2026 года. После начала полномасштабного вторжения отказался возвращаться в Украину. С марта 2022-го выступал в арендах за бразильский Спорт Ресифи и латвийский РФШ. Его последним клубом был Интернасьонал Лимейра, за который он должен был играть до 30 июня 2023 года.

В составе СК Днепр-1 Билл провел 18 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает вингера в 250 тысяч евро.

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