"Мій світогляд місяць тому був повністю відірваний від футболу через нескінченну кількість ситуацій, але ось я, і я все ще тут... Сьогодні я тут, тому що, сам того не усвідомлюючи, у мене є друзі, сім'я і люди, які вірять у мене більше, ніж я сам...

СК Дніпро-1 розірвав контракт зі скандальним легіонером

Мої агенти, мої фізіотерапевти та їхня клініка, моя сім'я та мої найближчі друзі, які є частиною цього, і, зрештою, також СК Дніпро-1 та його пристрасть дати мені час, необхідний для того, щоб знову віднайти правильний маршрут", – поділився Матарріта в своєму Instagram.

Додамо, що костариканець зіграв 22 хвилини за СК Дніпро-1 після свого переходу. Останнім його клубом був Цинциннаті з МЛС.

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