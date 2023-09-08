КАН-2023, кваліфікація. Група F, 6 тур

Алжир – Танзанія – 0:0

Для господарів цей матч не мав жодного турнірного значення. Алжир достроково забронював за собою перше місце в квартеті, вигравши усі п'ять попередніх турів. Водночас для Танзанії ця зустріч була доленосною – потрібно було обов'язково набирати очки на полі фаворита.

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Зрештою, "Зірки нації" відстояли суху нічию, яка дозволила посісти друге місце. Танзанія лише втретє у своїй історії візьме участь у фінальній частині Кубка африканських націй. Турнір стартує у січні 2024 року й триватиме протягом місяця.

Варто зауважити, що важливе значення в успіху своєї національної команди відіграв захисник Шахтаря Новатус Міроші. Він став найкращим гравцем у складі збірної Танзанії, отримавши від статистичних порталів оцінку 7.3. Кращих цифр немає ні у кого – два гравці збірної Алжиру змогли лише повторити показники легіонера Шахтаря.