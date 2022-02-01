Защитник Винисиус Тобиас положительно оценил свой первый месяц в Шахтере и не может дождаться официальных матчей.

– Винисиус, против Црвены Звезды (3:2) выдался боевой матч, не соответствующий названию "товарищеская игра". Как ты его оцениваешь? Какой главный вывод?

– Думаю, каждый матч – это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, однако мы показали себя достойно и одержали победу. Соперники смогли сравнять счёт, но мы дожали их и выиграли.

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– Как тебя принял коллектив?

– Супер! Ребята приняли меня отлично. Уже не раз говорил, что коллектив замечательный. Чувствую себя как дома, каждый день все лучше. Я очень счастлив, что нахожусь в Шахтере и являюсь частью этого большого клуба.

– Если оценивать первые дни тренировки и сейчас, чувствуешь ли ты, как набираешь кондиции?

– Конечно. Каждый день работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, ведь это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше.

– Что бы хотел передать болельщикам на правах новичка?

– Хочу сказать болельщикам: жаль, что даже на таких играх вы не с нами. Нам не хватало вас здесь, на стадионе. Однако мы вернемся в Украину, вскоре будем играть и побеждать. И надеемся на вашу поддержку, благодарим вас! – заявил Винисиус в комментарии пресс-службе Шахтера.

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