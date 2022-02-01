Захисник Вінісіус Тобіас позитивно оцінив свій перший місяць у Шахтарі та не може дочекатися офіційних матчів.

– Вінісіусе, проти Црвени Звезди (3:2) видався бойовий матч, що не відповідає назві "товариська гра". Як ти його оцінюєш? Який головний висновок?

– Гадаю, кожен матч – це війна, як поєдинок чемпіонату. Так, справді, гра давалася непросто, однак ми показали себе гідно й здобули перемогу. Суперники змогли зрівняти рахунок, але ми дотиснули їх і виграли.

Шахтар – Црвена Звезда – 3:2 – відео голів та огляд матчу

– Як тебе прийняв колектив?

– Супер! Хлопці прийняли мене відмінно. Уже неодноразово говорив, що колектив чудовий. Почуваюся як удома, щодня дедалі краще. Я дуже щасливий, що перебуваю в Шахтарі і є частиною цього великого клубу.

– Якщо оцінювати перші дні тренування й зараз, чи відчуваєш, як набираєш кондиції?

– Звісно. Щодня працюю, аби ставати кращим, намагаюсь максимально віддаватися на кожному тренуванні, адже це найважливіше. Дуже радію, коли в мене все виходить. Сподіваюся, зможу зробити ще багато величезних кроків уперед і стати кращим.

– Що б хотів передати вболівальникам на правах новачка?

– Хочу сказати вболівальникам: шкода, що навіть на таких іграх ви не з нами. Нам бракувало вас тут, на стадіоні. Однак ми повернемося до України, невдовзі гратимемо й перемагатимемо. І сподіваємось на вашу підтримку, дякуємо вам! – заявив Вінісіус у коментарі прес-службі Шахтаря.

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