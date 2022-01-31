В очередном спарринге "горняки" на классе дожали сербов. Смотрите видео голов и главные моменты встречи на "Футбол 24".

Третьим соперником Шахтера на сборах в Турции стала Црвена Звезда. Еще до середины первого тайма "оранжево-черным" удалось дважды огорчить оппонента. Сначала Мудрик откликнулся на навес от Майкона и головой открыл счет, а через 5 минут свой дебютный гол забил Нерес – Мудрик заработал штрафной, Майкон встряхнул перекладину, а Давид успел на добивание.

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После перерыва "горняки" растеряли свое преимущество, пропустив дважды подряд. Героем обоих эпизодов стал экс-защитник Динамо Александар Драгович. Сначала он воспользовался ошибкой Трубина и отквитал один гол, а затем выдал роскошный прострел на Омойжуанфо. Героем матча стал бразильский новичок дончан Нерес, который после розыгрыша углового сумел вырвать для Шахтера победу.

Следует отметить, что Црвена Звезда могла спасти ничью, когда после фола Степаненко арбитр назначил пенальти. Однако выше всяких похвал сыграл Трубин, в эффектном прыжке парировав удар с отметки.

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