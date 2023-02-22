"Счастлив быть здесь, в этом великом клубе. Радуюсь, что меня пригласили. Сейчас пора присоединиться к команде и научиться с ней как можно больше.

Все отлично меня приняли. Тарас Степаненко познакомил меня с командой. Очень радуюсь этому. Мы говорили с ним о языках. Тарас поможет мне с английским, а я ему – с испанским.

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Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. Шахтер – отличная команда, помогающая игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение, и приехать сюда в хорошем настроении.

Буду играть под номером 18, потому что под ним я забил свой первый гол. Я смотрел игру Шахтера с Реалом, видел борьбу "горняков" с великими клубами. В матчах Шахтера я вижу интенсивность игры своей команды, дисциплину. Также хочу научиться этому.

Прежде всего, в Шахтере я хочу адаптироваться к команде и партнерам, а потом уже помочь с голами и титулами. Что касается философии команды и тренера, то все отлично: высокая интенсивность, акцент на прессинге и других моментах, которые помогут нам добиваться своих целей.

Я просто желаю Украине идти дальше. Надеюсь, войну удастся завершить как можно быстрее, чтобы вернуться в более легкие времена", – рассказал Келси в эфире YouTube-канала "горняков".

Напомним, за 18-летнего венесуэльца Шахтер выложил 1 миллион евро (согласно данным Transfermarkt).

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