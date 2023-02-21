Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич определился с игроками, которые смогут сыграть с Ренном в стыковых матчах в плей-офф Лиги Европы.

Шахтер уже прибыл во Францию на поединок Лиги Европы с Ренном, сообщает официальный сайт "горняков". Йовичевич взял на поединок 28 игроков, в том числе и зимних новичков команды – Георгия Гочолейшвили, Кевина Келси и Ярослава Ракицкого.

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Голкиперы: Алексей Шевченко, Пятов, Ризнык, Трубин.

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козик, Ракицкий.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Сикан, Келси.

Добавим, что уже 23 февраля Шахтер сыграет с Ренном в ответном матче Лиги Европы. В первом поединке "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

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