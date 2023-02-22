"Щасливий бути тут, у цьому великому клубі. Радію, що мене запросили. Зараз настав час долучитися до команди та навчитися з нею якнайбільшого.

Усі чудово мене прийняли. Тарас Степаненко познайомив мене з командою. Дуже радію цьому. Ми говорили з ним про мови. Тарас допоможе мені з англійською, а я йому – з іспанською.

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Я тренувався у складі збірної, коли зі мною зв'язалися. Дуже зрадів. Шахтар – відмінна команда, яка допомагає гравцям зростати. Тож це також сприяло тому, аби пристати на пропозицію, та приїхати сюди у доброму гуморі.

Гратиму під номером 18, тому що під ним я забив свій перший гол. Я дивився гру Шахтаря з Реалом, бачив боротьбу "гірників" з великими клубами. У матчах Шахтаря я бачу інтенсивність гри своєї команди, дисципліну. Також хочу навчитися цього.

Передусім, у Шахтарі я хочу адаптуватись до команди і партнерів, а потім вже допомогти з голами та титулами. Щодо філософії команди й тренера, то все чудово: висока інтенсивність, акцент на пресингу та інших моментах, що допоможуть нам домагатися своїх цілей.

Я просто бажаю Україні йти далі. Сподіваюсь, війну вдасться завершити якнайшвидше, щоб повернутися до легших часів", – розповів Келсі в ефірі YouTube-каналу "гірників".

Нагадаємо, за 18-річного венесуельця Шахтар виклав 1 мільйон євро (відповідно до даних Transfermarkt).

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