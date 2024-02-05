Півзахисник Шахтаря та олімпійської збірної Бразилії Марлон Гомес не зможе дебютувати за "гірників" найближчим часом.

Марлон Гомес зазнав перелому лівої малогомілкової кістки у матчі відбору до Олімпіади-2024 проти Венесуели і вибув на 3-4 тижні, повідомляє видання Globo.

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ТаТоТаке вже уточнили у Шахтарі терміни відновлення новачка "гірників". Все звучить не так страшно: "Перелому немає, і Марлон зможе повернутися до тренувань через 2-3 тижні, максимум". Точніший діагноз стане відомий пізніше.

Нагадаємо, Марлон Гомес – вихованець клубу Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі та віддавши 3 асисти. За інформацією інсайдерів, сума його трансферу в Шахтар склала 12 млн євро, ще 4 млн передбачені бонусами.

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